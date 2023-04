Non si era accorto di avere i carabinieri alle spalle. Una “sfortuna” che gli è costata l’arresto. A finire in manette Cuono Buonavolontà, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver commesso uno scippo.

Acerra, commette scippo in piazza: alle spalle ci sono i carabinieri. Arrestato

Secondo quanto ricostruito, il 29enne era in Piazza Duomo in sella al suo scooter quando ha strappato la borsa ad una donna che passeggiava. I militari, però, non erano lontani e hanno assistito alla scena. Hanno raggiunto il malvivente e lo hanno bloccato prima che riuscisse a dileguarsi.

Cuono è ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Verrà processo per direttissima. Continuano gli accertamenti per verificare il coinvolgimento di Buonavolontà in altri due furti commessi con le stesse modalità ad Acerra.