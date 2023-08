In passato aveva maltrattato la ex moglie e per questo era finito ai domiciliari. Nonostante la misura cautelare che gli era stata inflitta, un 36enne di Acerra è finito di nuovo in manette perché stavolta ha aggredito e picchiato suo padre.

Acerra, ai domiciliari perché picchiava l’ex: 36enne prende a botte il padre. Arrestato

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe avuto un’accesa discussione – nata per futili motivi – con il genitore. Ad un certo punto, il 36enne avrebbe dato in escandescenze picchiando violentemente il padre fino a procurargli una contusione alla spalla. Inutile il tentativo della madre di separarli. La donna ha così composto il 112 e i carabinieri della stazione di Acerra sono arrivati in pochi minuti.

Il 36enne è stato arrestato e si trova ora in carcere, in attesa di giudizio. Secondo quanto accertato dai militari, violenze di questo tipo erano all’ordine del giorno.