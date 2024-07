Una piazza semivuota, quella di Giovanni Paolo II a Scampia, che accoglie i tre feretri con le vittime della tragedia della Vela Celeste. Circa trecento persone, a fronte delle duemila attese, hanno partecipato alle esequie di Roberto Abbruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35, e Patrizia Della Ragione, 53, tutti e tre deceduti dopo il crollo del ballatoio.

A Scampia il giorno del lutto, ma è piazza semivuota per i funerali a Roberto, Margherita e Patrizia

A celebrare i funerali l’arcivescovo don Mimmo Battaglia. L’orario è stato anticipato alle 9 in vista delle ondate di calore previste dalla Protezione Civile della Regione Campania. Prima del rito c’è stato un momento di preghiera, alla presenza dei soli familiari delle vittime, nella chiesa della Resurrezione di Scampia.

Per l’ultimo saluto alle tre vittime della tragedia di una settimana fa sono state sistemate da Protezione Civile e Croce Rossa duemila sedie oltre ad alcuni gazebo per garantire un riparo dal caldo. Tra le istituzioni sono presenti, oltre al sindaco, Gaetano Manfredi, anche la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, e il prefetto Michele Di Bari. Per la giornata di oggi, intanto, il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta in tutti i palazzi delle istituzioni.

Il discorso di Don Mimmo: “Scampia sa rialzarsi”

“Gli abitanti di Scampia per troppo tempo hanno subito etichette frettolose e generalizzanti – ha tuonato Don Mimmo Battaglia durante la sua omelia – e che hanno lottato per scrollarsi di dosso un’opinione pubblica superficiale, oggi si ritrovano qui. Le periferie possono rinascere, possono diventare simbolo di una resurrezione possibile, come ci insegna proprio la nostra Scampia, che al di là delle narrazioni stereotipate, ha saputo sempre rializarsi”.