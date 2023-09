A Napoli è già Natale: in un megastore in vendita gadget e decorazioni

A Napoli è già Natale. In un noto megastore cinese sono già in fase di allestimento scaffali ricolmi di gadget e decorazioni natalizie. A documentarlo per NapoliToday è il giornalista Mario Amitrano con un video diventato virale.

Da qualche anno a questa parte il commercio al dettaglio anticipa sempre di più le festività del 25 dicembre con battage pubblicitari e promozioni che partono già ad ottobre. L’obiettivo è creare l’atmosfera natalizia per accattivare i consumatori e orientare le loro decisioni d’acquisto prima del momento fatidico dei regali. Questa volta, però, qualche commerciante ha esagerato.

Mentre infatti migliaia di napoletani si riversano ancora sulle spiagge per godersi le temperature agostane e gli ultimi scampoli d’estate, un noto megastore cinese ha già avviato da alcuni giorni la fase di allestimento dei prodotti del prossimo Natale: palle, fiocchi, festoni, tutti a tema rigorosamente natalizio. “E’ domenica 17 settembre e fuori si registrano 31 gradi”, sottolinea Amitrano con una punta di ironia. Del termometro, però, non si curano i gestori del negozio, che hanno deciso di anticipare il Natale alla stagione estiva.

