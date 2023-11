Dopo la vittoria contro l’Atalanta in campionato, il Napoli torna in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Al Bernabeu affrontano il Real Madrid alla seconda partita dopo il ritorno di Walter Mazzarri in panchina. L’allenatore, insieme al capitano Di Lorenzo, presenta il match.

È un mazzarri che non si nasconde nonostante sia consapevole della difficoltà dell’impegno, a Madrid il Napoli si giocherà un altro pezzo di qualificazione, non dimenticando i prossimi scontri diretti con Inter e juve, considerando anche la possibilità di poter chiudere centrare qualificazione nella partita al Maradona con il Braga.

Mazzarri su Osimhen

Su Osimhen:”Domani parlerò con i medici e con Osimhen. Vediamo se riuscirà a fare un quarto o un tempo. Un giocatore così importante non va sovraccaricato. Vedremo se farlo partire titolare o farlo entrare a partita in corso”.

Mazzarri su Ancelotti

Mazzarri ha parlato anche di Carlo Ancelotti: “Con Ancelotti c’è una stima incredibile, è una persona squisita e un grande allenatore. Ma non andiamo in campo io e lui, le squadre si affronteranno e vedremo che succederà. Dovrebbe restare al Real a vita, ma sarà lui a decidere. Nessuno può dare un consiglio a un profesisonista come lui”.

Mazzarri continua

“Come si mette in difficoltà il Real? Domani quando scenderemo in campo vedremo. Spero che la squadra sia corta e compatta, come nel primo tempo di Bergamo. Ma il Real sulla carta è una delle più forti del mondo”

Le parole del capitano Di Lorenzo

Le sensazioni sono positive. Domani avremo davanti un agrandissima squadra e sarà un test per capire a che livello siamo. Noi siamo pronti. In questi pochi giorni abbiamo lavorato ma siamo pronti per faffrontare la partita di domani che può darci uno slancio importante per la stagione”.