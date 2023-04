A Londra conduceva una vita quasi agiata. Uno stipendio da 2400 euro al mese. Contributi versati. Garanzie contrattuali. Tutele sindacali. Torna a Napoli e, nonostante il suo curriculum e quattro lingue che sa parlare, Mariarca Orsini, 38 anni, non riesce a trovare un’occupazione. La giovane partenopea ha raccontato la sua storia a Fanpage.it.

A Londra guadagna 2400 euro al mese, torna a Napoli ed è disoccupata

Una vicenda che somiglia a quella di tante altre. Un giovane che va all’estero e trova tante opportunità; poi torna in madrepatria, al Sud, e ha difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. E’ il solito dilemma che tormenta i ragazzi del Mezzogiorno: restare, per radicamento e amore per la propria terra, oppure partire e costruirsi un futuro. “Ho vissuto 16 anni a Londra lavorando senza problemi come receptionist di segreteria e guadagnando fino a 2.100 sterline al mese, pari a circa 2400 euro – spiega Mariarca -. Parlo quattro lingue, inglese, spagnolo e portoghese, oltre all’italiano”.

La 38enne racconta poi, amareggiata, quello che vive da quando è tornata nella sua città d’origine per motivi familiari: “Sono a Napoli da un anno e mezzo e non riesco a trovare un lavoro con uno stipendio adeguato o che non richieda compromessi inaccettabili. Sono stata al Centro per l’Impiego di Fuorigrotta e ho trovato un palazzo in condizioni fatiscenti. Nessuno sportello informativo, zero sale d’attesa, con le persone anziane e gli invalidi con le stampelle costrette ad attendere in piedi, affaticate e appoggiate alle pareti. Uno spettacolo indecente e disumano”.

E quello che ha trovato è imbarazzante. “Ho cercato – dice – ma era tutto sottopagato o con dei compromessi inaccettabili, tipo part-time di 35 ore settimanali, che non sono part-time alla fine. Solo per citare un esempio. Ho fatto un colloquio con un’azienda locale. Ho risposto ad un annuncio per receptionist di segreteria. Mi sono candidata, ho fatto il colloquio. Mi hanno detto che stavano cercando una figura per segreteria, HR. Ho confermato che ero disponibile. Sono tornata a casa e dopo un po’ di tempo mi hanno richiamato dicendo che quel posto di lavoro era già stato preso, ma potevano offrirmi un lavoro in un call center con una paga da 700 euro lordi al mese per 6 giorni la settimana, mentre a Londra facevo 40 ore settimanali e guadagnavo fino a 2100 sterline al mese”.

La sorpresa al Centro per l’Impiego di Fuorigrotta

Da brividi il racconto che Mariarca fa del Centro per l’Impiego di Fuorigrotta, dove si è recata una di queste mattine per trovare qualche opportunità: “Era la prima volta – dice – Sono arrivata alle 9,00 con le migliori intenzioni, ma quello che ho trovato mi ha choccato. C’erano circa una 20ina di persone in attesa, donne con bambini, anziani e disabili. Ho scoperto per caso che si poteva accedere solo su appuntamento sul portale di Anpal Servizi. Le porte erano chiuse. Non c’era una panchina, una poltrona. Per me vedere queste cose è stato un colpo al cuore. È proprio il contrario dell’accoglienza. L’ho trovato disumano. Adesso vorrei solo trovare un lavoro per le competenze che ho”.