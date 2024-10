Archiviato il 9° turno nel girone C, vincono nelle zone alte il Benevento che resta in testa e il Giugliano che vola al terzo posto. Manita dell’Avellino nel derby campano con la Casertana. La Turris si aggiudica l’altro derby di giornata, KO anche per il Sorrento.

Giugliano di misura, manita Avellino e Benevento

Giornata di C che si è aperta venerdì con ben 3 anticipi che hanno visto il pareggio tra Trapani e Messina nel derby siculo, la vittoria dell’audace Cerignola sul Sorrento per 2-0 e il primo dei due derby campani vinto dalla Turris sulla Cavese. Giornata di sabato che si è aperta con la vittoria di misura del Giugliano sulla Juve Next Gen alla quale basta una rete di Baldè dopo 10 minuti per portarsi al terzo posto. Pareggio al Veneziani tra Monopoli e Crotone. Vittoria del Catania ai danni dell’Altamura. Manita del Benevento in vetta alla classifica ai danni del Latina. Primo successo stagionale per il Taranto che batte a sorpresa il Picerno allo Iacovone. Un punto per parte anche per Potenza e Foggia, conclude il turno la goleada dell’Avellino ai danni della Casertana per 5-0.

I risultati del 9° turno

Trapani-Messina 1-1

Cavese-Turris 1-2

Audace Cerignola-Sorrento 2-0

Monopoli-Crotone 1-1

Giugliano-Juve Next Gen 1-0

Catania-Altamura 2-0

Benevento-Latina 5-0

Taranto-Picerno 1-0

Avellino-Casertana 5-0

Potenza-Foggia 1-1