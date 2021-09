Svelato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 2021. I 22 concorrenti varcheranno la porta rossa lunedì 13 settembre. Il cast completo comprende personaggi dello spettacolo attesi come Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, ma anche volti noti del mondo della moda e dello sport.

Grande Fratello Vip, svelati i nomi e i volti dei 22 nuovi concorrenti

È tutto pronto per la sesta edizione del reality, che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Le nuove opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ecco chi sono i nuovi concorrenti:

Ainett Stephens: modella e showgirl;

Alex Belli: attore, fotografo e modello;

Amedeo Goria: giornalista sportivo;

Andrea Casalino: modello;

Francesca Cipriani: showgirl;

Soleil Sorge: modella e influncer;

Manuel Bortuzzo: nuotatore;

Raffaella Fico: modella e showgirl;

Jo Squillo: cantante e dj;

Katia Ricciarelli: cantante;

Nicola Pisu: conosciuto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani;

Tommaso Eletti: ex concorrente di Temptation Island;

Samy Youssef: modello;

Sophie Codegoni: modella ed ex tronista di Uomini e Donne;

Davide Silvestri: attore;

Carmen Russo: ballerina;

Miriana Trevisan: showgirl;

Gianmaria Antinolfi: imprenditore, noto per la breve relazione con Belén Rodriguez;

Giucas Casella: illusionista;

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié: principessa;

Jessica Maconnèn Hailé Selassié: principessa;

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié: principessa;

Manila Nazzaro: conduttrice ed ex Miss Italia;

Aldo Montano: schermidore.

Alfonso Signorini, sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha annunciato il nuovo criterio con il quale verrà decisa la squalifica dei concorrenti: “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite“.