Cresce il numero dei positivi in Campania. Secondo i dati diramati dal bollettino dell’Unità di Crisi della Regione, sono 491 i casi di positività riscontrati a fronte dei 471 di ieri, 31 agosto. Calano però i ricoveri, sia quelli in degenza ordinaria che in terapia intensiva.

Campania, crescono i positivi ma calano i ricoveri

I test effettuati nella giornata di ieri sono inferiori rispetto a quelli raccolti l’altro giorno. 20996 a fronte dei 19386 risultanti dal bollettino di oggi. In salita dunque il tasso di positività. In aumento anche il numero dei decessi. Conforta invece il calo dei ricoveri ospedalieri. Sei in meno in terapia intensiva. Di seguito i dati ufficiali:

Positivi del giorno: 491

Test: 19.386

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale: