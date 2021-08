Il Napoli cerca disperatamente un centrocampista, ma i soldi in cassa mancano. De Laurentiis non è riuscito a chiudere l’operazione super low cost Thorsby, così come pare sia inaccessibile l’acquisto di Youssouf, dal valore di 5 milioni.

Il Napoli cerca disperatamente un centrocampista. Perché non prendere lo svincolato Ricci?

Si cerca tra gli svincolati, tant’è che qualche giorno fa è uscito il nome di Grenier, ex Roma. Chissà quanto c’è di vero.

Ed ecco che viene alla mente Matteo Ricci, uno dei protagonisti dello Spezia di Italiano. Perché il Napoli non ci pensa? Convocato in Nazionale da Mancini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022, è un mediano che può giocare anche da centrocampista centrale, dai piedi educati e dalla buona visione di gioco. Il suo cartellino è di circa 4 milioni.

Lo stipendio? Non è un problema. Lo scorso anno guadagnava 0,2 milioni di euro all’anno. Ora è svincolato.