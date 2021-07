Tornano le bombe nell’area vesuviana. A Torre Annunziata, nella notte, i carabinieri sono intervenuti in via Sambuco per l’esplosione di un ordigno.

Bomba nella notte: intervengono i carabinieri

A deflagrare, probabilmente, una bomba carta di fabbricazione artigianale. Lo scoppio dell’ordigno ha danneggiato il cancello di ingresso del palazzo e alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada. Per fortuna non si registrano feriti.

Intanto i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno subito avviato le indagini del caso per ricostruire l’identità dei bombaroli. Nel palazzo antistante l’esplosione abitano alcuni pregiudicati per droga. Non si esclude che la deflagrazione sia avvenuta nell’ambito di un avvertimento di stampo camorristico per la gestione dello spaccio degli stupefacenti.