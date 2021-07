Riapre in piena estate il Covid center all’ospedale del Mare. Sia il reparto di degenza ordinaria che quello di sub intensiva. E’ la brutta notizia che arriva in questi giorni in cui si registra una risalita dei contagi e un numero crescente di ospedalizzazioni.

Napoli, riapre il reparto Covid dell’ospedale del Mare dopo la crescita dei contagi

Il Covid residence ha le terapie ordinarie e le sub-intensive del covid e da oggi è pronto ad accogliere nuovamente i malati. Proprio stamattina è aarrivato subito il primo positivo, un membro della delegazione turca atterrata a Napoli per il G20. Resta invece ancora chiuso il Covid center con i moduli prefabbricat in cui sono installati i respiratori artificiali per i reparti di terapia intensiva. Al momento per fortuna non ci sono richieste.

Gli altri ospedali

All’ospedale Cotugno di Napoli tra dimissioni e nuovi ricoveri la situazione è sovrapponibile alla scorsa settimana. Ci sono infatti 30 cittadini con il covid19 in degenza ordinaria, 18 in subintensiva e 4 in terapia intensiva. In questo momento i dirigenti dell’ospedale comunicano che i nuovi ricoverati sono tutti non vaccinati o persone che hanno solo la prima dose. Il numero dei ricoverati al Cotugno è comunque ancora basso, ricordando che l’ospedale per malattie infettive è arrivato a oltre 200 ricoverati nei periodi di picchi covid.