Attimi di paura questa mattina a Giugliano. Poco dopo le 8 un’auto è andata in fiamme in via Aniello Palumbo, nei pressi di piazza Gramsci. Per domare le fiamme sono intervenute due autobotti dei Vigili de Fuoco.

Giugliano, auto in fiamme: vigili del fuoco su posto

A prendere fuoco è stata una Fiat Uno con impianto a gas. Il conducente della vettura ha lasciato l’automobile non appena ha visto le fiamme svilupparsi dal motore. La combustione ha sprigionato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Giugliano che hanno provveduto subito a spegnere l’incendio e a evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. Non si registrano feriti. La circolazione stradale, da via Aniello Palumbo a via Roma, è stata ripristinata dopo essere stata provvisoriamente interdetta per consentire le operazioni di spegnimento.