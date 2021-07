Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Polizia Locale, con il supporto di personale della società ANM, hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia in via Riviera di Chiaia, via Giordano Bruno e in piazza della Repubblica.

Controlli in città

Nel corso dell’attività sono stati controllati 4 esercizi commerciali sanzionandone 2 per occupazione abusiva di suolo pubblico, contestate 116 violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare e per sosta non consentita e rimossi 8 motoveicoli parcheggiati sul marciapiede.

Inoltre, i poliziotti in via Molosiglio hanno denunciato un 65enne di Cercola con precedenti di polizia poiché sorpreso ad esercitare nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato altresì un ordine di allontanamento.

Infine, gli agenti e i militari della Capitaneria di Porto hanno denunciato nei pressi della Rotonda Diaz una 65enne napoletana per abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea poiché sorpresa ad occupare abusivamente suolo demaniale marittimo in quanto aveva posizionato lettini, sedie e tavolini da noleggiare ai bagnanti e aveva allestito un chiosco abusivo esercitando attività di vendita al dettaglio non autorizzata.