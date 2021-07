Da tempo sospettava una relazione extraconiugale tra sua moglie, Vincenza Tortora, e il fornitore di latticini del supermercato che gestiva. Questo il movente dell’omicidio consumatosi ieri, 16 luglio, nel parcheggio del supermercato “Cuori e Sapori”, in via Marigliano a Somma Vesuviana.

Somma Vesuviana, uccide la moglie nel parcheggio dopo averla sorpresa in compagnia del presunto amante

Dopo l’ennesimo litigio della coppia, Francesco Nunziata ha prima aggredito il presunto amante della donna, un 46enne di Sant’Anastasia, colpendolo con diversi fendenti e riducendolo in fin di vita. Poi si è scagliato contro sua moglie Vincenza: il 70enne le ha inflitto una coltellata al cuore, uccidendola. Dopodiché si è allontanato e dopo un’ora ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Ottaviano per costituirsi. “Sono stato io, ero geloso” avrebbe ammesso Nunziata, residente con la moglie a San Gennarello di Ottaviano.

Sul luogo del delitto sono giunti i soccorsi, allertati dai dipendenti e dai clienti del supermercato. Ma purtroppo per la donna non c’era già più niente da fare. Le condizioni del 46enne, invece, sono apparse fin da subito serie. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Adesso Francesco Nunziata dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. A coordinare le indagini è la procura di Nola.