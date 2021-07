Lutto per Nancy Coppola. Questa mattina la cantante napoletana ha pubblicato sui social un post cin la dedica alla nonna che non ce l’ha fatta.

Morta la nonna di Nancy Coppola

E’ venuta a mancare la nonna di Nancy Coppola. La nota cantante neomelodica spesso pubblicava post, video e foto con la nonna che era già malata da un po’.

Ieri però le condizioni si sono aggravate fino alla scomparsa stamane. Nancy ha scritto di aver ricevuto la telefonata con cui la avvertivano del peggioramento delle condizioni ieri mentre era a lavoro in Calabria e così poi si è subito precipitata di nuovo a Napoli.

“Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivo’ quella telefonata “Corri che nonna non sta bene“. 5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare … mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare ? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo ?

In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta LA PERSONA DA PARTE, NON PENSARE E SII FORTE” ha scritto la cantante.