Sono diciassette le città italiane candidate ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. Tra queste, però, manca all’appello la città di Napoli. Il motivo? “Non ci sono spazi in città in grado di accogliere una manifestazione di questo tipo”, spiega l’assessora Alessandra Clemente, con delega alle Politiche Giovanili.

Eurovision Song Contest 2022, delusione per Napoli: non è tra le città candidate. Il motivo

Eppure, in città ci sono diverse strutture che potrebbero essere usate in occasione del concorso canoro, come lo Stadio Maradona, l’Arena Flegrea, il PalaParthenope e l’Ippodromo di Agnano. Strutture che però non soddisferebbero i parametri imposti gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest.

“Abbiamo lavorato per capire se potessimo arrivare a rispettare i parametri severissimi che impone l’Ebu (European Broadcasting Union), l’unione europea di radiodiffusione: una struttura da coperta e dotata di aria condizionata con 10.000 posti a sedere, nelle cui adiacenze abbia capannoni per allestire l’area camerini degli artisti, l’area per gli uffici delle delegazioni internazionali, un centro stampa per 1000 giornalisti, tra le altre. Mancano in città – aggiunge – strutture di questa portata”.

“Naturalmente – conclude l’assessora – l’obiettivo, nel prossimo futuro, è quello di riuscire a dotare Napoli di tutti i mezzi possibili per far sì che a certe occasioni non bisogni più rinunciare per limiti oggettivi. É quello che merita una grande città come la nostra”.