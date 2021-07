Si tinge di giallo la sparizione di Federica Nigro, 14enne di Agropoli inghiottita nel nulla dalla serata di ieri. La giovane aveva lasciato il negozio dei genitori intorno alle 19 e 30 per recarsi dai nonni, ma lì non è mai arrivata. Questa notte, all’una e 30 circa, una telefonata di aiuto alla mamma in cui ha detto di essere stata rapita.

Agropoli, ore d’ansia per Federica Nigro: forse è stata rapita

Federica è sparita in via Risorgimento. Subito sono partite le operazioni di ricerca, al momento senza esito. In campo familiari, forze dell’ordine e volontari. Nella notte la mamma ha ricevuto una telefonata. La giovanissima ha riferito di essre inginocchiata e bendata, facendo così presagire un rapimento. L’ultimo avvistamento è avvenuto nei pressi del distributore di carburante Esso. Lo hanno rilevato le telecamere dell’impianto.

I carabinieri della locale Compagnia hanno provato subito a rintracciare il segnale del cellulare, che a quanto risulta rimbalza tra la stessa città di Agropoli e una cella di Secondigliano, a Napoli.Il cellulare della 14enne è poi tornato irraggiungibile dopo il contatto. Le ricerche continuano, il mistero di Federica Nigro continua. Al momento nessuna pista è esclusa: dalla messa in scena al rapimento vero e proprio.