Con l’ormai partenza certa di Mario Rui in Turchia, al Trabzonspor o al Galatasaray, il Napoli punterà tutto su Emerson Palmieri. Ma chi sarà il secondo sulla fascia sinistra? L’ipotesi resta quella di scommettere, ancora una volta, su Fouzi Ghoulam.

Ghoulam, in dubbio per il ritiro di Dimaro

L’algerino intanto prosegue il recupero dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro, ma la sua presenza in Trentino è in forte dubbio. Ecco quanto comunicato dal Napoli ieri in merito al recupero del difensore: “Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro. Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo”.