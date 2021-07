Melito. Italnolo apre a Melito. L’azienda leader in Italia per il noleggio generalista propone la prima catena di negozi in cui il cliente può noleggiare qualsiasi tipo di attrezzatura per ogni esigenza lavorativa, dall’articolo per lavori fai da te all’articolo professionale per il settore edile.

“Il noleggio è l’intuizione commerciale con un futuro tutto da scoprire. È diventato oggi un vero e proprio modo di vivere, infatti sempre più aziende sono attente al concetto di economia circolare e riuso.” Affermano i fratelli Vitiello, imprenditori campani, che già un anno fa hanno aperto la prima sede a Teverola in provincia di Caserta. “Non esiste cosa che non sia noleggiabile da noi. Siamo a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di fare qualcosa”.

Italnolo non ha un cliente ideale, non si rivolge ad un target specifico, data la varietà e la vastità degli strumenti offerti per il noleggio. L’idea del noleggio generalista nasce proprio dal concetto di non buttare via soldi per acquistare attrezzature o strumenti che vengono utilizzati una volta soltanto. Inoltre, il vantaggio principale del noleggio è quello di poter avere macchine e attrezzature sempre revisionate, funzionanti e pronte all’uso, senza doverle per forza acquistare o fare manutenzione.

Italnolo, offre ai suoi clienti anche un altro utilissimo servizio come il Van Hire: grazie a questo, il cliente ha l’opportunità di noleggiare low cost l’autoveicolo di cui ha bisogno, scegliendo tra una selezione di automobili, pulmini e furgoni adatti in caso di traslochi o trasporti occasionali.

L’apertura di questo nuovo format in provincia di Napoli è la dimostrazione di tenacia e lungimiranza di imprenditori che continuano ad investire nel nostro territorio portando ricchezza e valore nonostante lo scenario attuale.

COMUNICATO STAMPA