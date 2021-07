Non c’è pace per Dries Mertens. Secondo il Corriere dello Sport, dopo l’operazione subìta ieri alla spalla, il belga salterà entrambi i ritiri e le prime partite di campionato. Si allungano non di poco, dunque, i tempi di recupero.

Dries Mertens, brutte notizie dopo l’operazione alla spalla

Come riporta il giornale, Mertens salterebbe il primo ritiro a Dimaro-Folgarida, il secondo a Castel di Sangro, e c’è il grande rischio che possa perdere ben quattro partite di campionato:

“Prima che tutto torni come prima, che Mertens possa continuare ad essere quel principe da centotrentacinque gol, saranno indispensabili 70-80 giorni, e quindi se ne andrà via quest’estate senza ritiro (né a Dimaro-Folgarida e né a Castel di Sangro, quasi sicuramente) e anche la fase iniziale di un campionato che è in calendario sin dal 21 agosto: con la sosta che presumibilmente, e secondo abitudini, dovrebbe cadere dopo la seconda giornata, e con un po’ di ottimismo, l’attaccante dovrebbe rinunciare a tre o quattro partite, prima di potersi tranquillamente riabbracciare con il Napoli, senza avere paura che un movimento brusco e persino uno naturale lo spinga sino alle lacrime per il dolore”.

Leggi anche: Maurizio Sarri torna a parlare del Napoli