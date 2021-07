E’ stato trovato tra gli scogli il corpicino senza vita della 12enne scomparsa questa mattina nel mare di Vieste, sul Gargano. La bambina si era tuffata insieme ai cuginetti in acqua e non era più rientrata, probabilmente inghiottita dalle onde.

Vieste, 12enne muore annegata

A rendere noto il ritrovamento è stato il sindaco del comune foggiano, Giuseppe Nobiletti, che lo ha comunicato attraverso un post sui social. Ha spiegato che il cadavere è stato ritrovato in località San Francesco dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Ancora incerte le dinamiche della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, verso le 10 e 30 la giovane si sarebbe tuffata in acqua con due cuginetti, di 8 e 10 anni, in località Marina Piccola. Volevano raggiungere il faro a nuoto. Quancosa però deve essere andato storto. Infatti il mare era agitato. A prestare soccorso ai tre ragazzini sarebbe stato un turista a bordo di un gommone: i bambini di 8 e 10 anni sono riusciti a mettersi in salvo.

Successivamente i sanitari del 118 li hanno trasportati per accertamenti all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo (Foggia), le loro condizioni non destano preoccupazione. La cuginetta 12enne era però scomparsa tra le onde. Poco fa la drammatica notizia: è morta. “Oggi la Comunità di Vieste è stata trafitta dalla notizia di un tragico annegamento che ha spezzato una giovane vita – ha scritto il sindaco -. Ne siamo tutti profondamente scossi ed addolorati. Per la nostra comunità rappresenta un’immane tragedia. Esprimo a nome mio personale e della Città la più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia”.