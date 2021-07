Matteo Serra purtroppo non ce l’ha fatta. Il giovane di 18 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente nella serata di mercoledì 1 luglio 2021, è deceduto ieri pomeriggio. Questa la nota del Pescara, club in cui giocava Matteo, con cui rende nota la scomparsa del giovane calciatore: “Purtroppo non ce l’ha fatta Matteo Serra, il 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Non dimenticheremo il tuo sorriso #RIP”.

La dinamica dell’incidente

due ragazzi erano a bordo di uno scooter Piaggio Liberty 125 e, per cause che non sono ancora state accertate, il mezzo ha sbandato ed è finito contro il sostegno di un segnale stradale a bordo strada. A chiamare il 118 è stato un automobilista che era passato in quella zona casualmente. Ai soccorritori le condizioni dei due giovani sono apparse immediatamente molto gravi e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Santo Spirito di Pescara.

Matteo ha lottato fino alla fine ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo. È stato sottoposto con urgenza ad un intervento chirurgico per fermare un’emorragia cerebrale ma purtroppo, non ha più ripreso conoscenza.