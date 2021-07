Allarme Covid in Campania, coppia di turisti positivi al Covid. Hanno meno di 30 anni i due giovani provenienti dalla Germania in vacanza nella costiera sorrentina. Quello che all’inizio sembrava un banale raffreddore, dopo gli accertamenti del caso, si è rivelato Covid-19.

Immediatamente si è attivata la procedura di isolamento per i due e tamponi a tappeto in tutto l’albego di Vico Equense. “I due sono risultati positivi mentre erano in vacanza nel nostro Comune. È già stato attivato il protocollo previsto in questi casi che prevede tamponi per tutto il personale dell’albergo”, ha spiegato il sindaco. Già nei giorni scorsi i due turisti avevano avvertito il personale del resort di avere sintomi come raffreddore e spossatezza. Così era stata allertata l’Asl Napoli 3 Sud che ha fatto scattare il protocollo Covid.

Il bollettino di ieri

Sono 98 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 6200 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi molecolari all’1,58%). Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino quotidiano di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus diffuso dall’Unità di Crisi regionale.

Si aggrava di altre 11 vittime il bilancio dei decessi: tre di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, altri otto in precedenza ma registrati ieri.