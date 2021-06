Due boati che hanno fatto tremare pareti e finestre. Poi una densa colonna di fumo che si è levata in cielo. E’ il bilancio di una deflagrazione avvenuta a Frattaminore questa mattina, poco dopo le 9 e 30, in via Sacco e Vanzetti.

Esplosione a Frattaminore

Le prime notizie frammentarie arrivano dai social. Tantissime le segnalazioni apparse sui gruppi Facebook di Frattaminore. Ancora da accertare le cause dell’esplosione. A fuoco un palo dell’illuminazione pubblica. A seguito della deflagrazione è mancata l’energia elettrica in diverse abitazioni. Al momento non ci sarebbero feriti. Sul posto stanno arrivando i Vigili del Fuoco. La colonna di fumo sprigionata dalla combustione è visibile a chilometri di distanza. Seguono aggiornamenti.