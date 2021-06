Due estorsori arrestati ad Aversa. Si tratta di Luigi Cirillo, classe 1968, e Giovanni Natale, classe 1970.

Aversa, racket sui cantieri: due arresti

Nella mattinata odierna i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Aversa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali in carcere a carico di due soggetti. Sono gravemente indiziati per i reati di “tentata estorsione continuata in concorso”, con l‘aggravante “dall’aver agito con metodo mafioso”.

Il provvedimento arriva dopo una lunga indagine fatta di intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia di malviventi si è presentata presso due cantieri edili dislocati nei centri urbani di Aversa e Lusciano. Dapprima hanno creato insistentemente di incontrare i titolari delle imprese edili. Poi, entrati in contatto con costoro, con atteggiamento minaccioso, hanno tentato di estorcere somme di denaro, non meglio quantificate, in nome e per conto degli “amici di Aversa e Casale”.

L’aggressione

Al culmine delle minacce, hanno aggredito fisicamente, in una delle due circostanze, una delle due vittime. Queste ultime vittime però si sono opposte e hanno denunciato i tentativi di estorsione presso i Comandi sul territorio dell’Arma dei Carabinieri.

Entrambi gli indagati erano già ristretti presso la citata struttura di reclusione a seguito di arresto in flagranza di reato per fatti dello stesso tipo, consumati con le medesime modalità. ai danni di altro imprenditore operante in Aversa.