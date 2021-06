Da lunedì, 28 giugno, l’Italia dirà addio all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ieri sera il Cts ha dato il suo consenso alla cancellazione della misura restrittiva: gli esperti hanno anche indicato lunedì prossimo come data nella quale si può far entrare in vigore il cambiamento.

Mascherine via il 28 giugno ma dovranno essere indossate nei luoghi a rischio assembramento

“Superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”, commenta il ministro Speranza.

“Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giungno ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento, come mercati, fiere, code, eccetera”. Anche sui mezzi pubblici e nei luoghi al chuso.

Bisogna comunque portarle sempre con sé per indossarle nel caso in cui ci si trovi in una situazione nella quale non è possibile rispettare le norme sul distanziamento. E non solo. Se ad esempio si esce di casa e ci si reca in un mercato all’aperto a fare la spesa, può stare senza mascherina finché non arriva di fronte ai banchi, dove c’è il rischio di avvicinarsi troppo alle persone.