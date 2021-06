Campania, più vicini al contagio zero: oggi soli 31 casi e 4 decessi

Sono 31 i nuovi positivi che si registrano in Campania a fronte dei soli 1.929 tamponi molecolari analizzati. Di questi, 10 manifestano sintomi legati al Covid-19. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel bollettino odierno, quello di lunedì 21 giugno.

Il tasso di incidenza si attesta oggi al 1,6%, rispetto al 2,97% di ieri. In Campania si registrano purtroppo anche 4 decessi (3 deceduti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri). Il numero dei guariti non è stato riportato nel bollettino odierno.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, rispetto a ieri si registra +1 unità sui ricoveri, che sono 24 in totale, mentre per quanto riguarda i reparti di degenza ordinaria Covid, si registra -3 unità sui ricoveri nelle ultime 24 ore, per un totale di 282.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 31 (*)

di cui

Sintomatici: 10 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 1.929

Tamponi antigenici del giorno: 1.316

Deceduti: 4 (**)

** 3 deceduti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri. .

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 24

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 282

* Posti letto Covid e Offerta privata