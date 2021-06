Si tinge di giallo il ferimento di una 49enne incensurata ad Ercolano, in provincia di Napoli. Un proiettile vagante ha infatti raggiunto una donna alla schiena mentre si trovava sul suo terrazzo.

Ercolano, donna ferita alla schiena da proiettile vagante

Secondo una prima ricostruzione, il ferimento è avvenuto quando la donna era sul terrazzo di casa nella sua abitazione in via Tironi di Moccia. Sul caso indagano i carabinieri della Tenenza di Ercolano. Tra le ipotesi degli investigatori è che si trattasse di un proiettile vagante e che la donna sia stata ferita per errore.

La donna è stata accompagnata dai familiari all’Ospedale del Mare a Napoli e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco della cittadina vesuviana, Ciro Bonajuto con un post apparso su Facebook. “Quanto accaduto ieri sera ad Ercolano non può che essere condannato con durezza e fermezza – si legge -. Vicinanza e solidarietà alla donna che è stata colpita alla. Ma ho massima fiducia negli inquirenti e sono certo che i carabinieri, che stanno già visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, possano risalire agli autori ed assicurarli alla giustizia”.