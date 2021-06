L’Italia potrebbe seguire l’esempio di altri Paesi, a partire dalla Francia che oggi eliminerà l’obbligo di mascherina. Accadrà anche in Spagna, così come è stato deciso pure in Germania. Gli italiani potrebbero dunque riporre in tasca il dispositivo di sicurezza intorno al 15 luglio.

Mascherina all’aperto, il Governo pronto a rimuovere l’obbligo dalla seguente data

Resterà, comunque, la necessità di indossare la mascherina dove si verificano assembramenti e rispettare le distanze è impossibile. Ciò significa che non sarà più obbligatorio indossarla sempre, ma sarà comunque necessario portarla con sé.

Sul tema si è espresso anche il sottosegretario della Salute, Pierpaolo Sileri: “Sarà come con gli occhiali da vista per leggere da vicino che si portano sempre in tasca”. Sileri spiega che “tutti gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla. Ma non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi perché in determinate situazioni, in fila dal gelataio o allo stadio, per non correre rischi dovremo essere pronti a indossarla”.