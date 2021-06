Tragedia in spiaggia a Torre Annunziata, donna muore davanti agli occhi dei bagnanti. Come riporta Lo Strillone, una donna di 75 anni residente a Boscoreale, è deceduta mentre era in acqua per una nuotata. I fatti sono accaduti questa mattina sul noto lido Mappatella.

Tragedia in spiaggia

Probabilmente la donna è stata colta da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia.