Incidente mortale nella notte, 22enne perde la vita dopo un scontro. I fatti sono accaduti poco prima della mezzanotte, a Velletri, in via Appia Sud. Si è scontrato prima contro un albero poi è sbalzato sull’altra carreggiata ed è stato travolto da una vettura che stava procedendo in direzione Velletri.

Tragedia in strada

Una scena orribile quella che si sono trovati davanti i soccorsi giunti sul posto. Non c’è stato nulla da fare per il giovane che è morto sul colpo. Il conducente dell’altra auto, invece, un 24enne di Cisterna, fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed è stato medicato dal personale sanitario del 118 sul posto. Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Albano che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro