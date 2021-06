La salernitana Antonella Fiordelisi si candida per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, rivelando di aver detto ‘no’ a L’Isola dei Famosi.

La casa del Grande Fratello Vip è meta ambita da molti volti noti dello spettacolo ma anche da giovani influencer, pronti a mettersi in gioco ed utilizzare il reality show di Canale5 come trampolino di lancio, permettendo al pubblico di conoscere meglio la loro personalità.

Grande Fratello Vip, arriva una candidatura inaspettata: “Basta non ci sia il mio ex”

È il caso di Antonella Fiordelisi che si è candidata per la sesta edizione del programma, condotto da Alfonso Signorini, confessando di aver detto ‘no’ a L’Isola dei Famosi. La casa di Cinecittà è stata il fondamentale per il successo di molte persone e per accrescere la loro notorietà, questo perché la casa più spiata d’Italia consente a molti di esordire nel mondo della televisione e dei social.

Non è un caso che tutti vogliano prendere parte al cast del Grande Fratello Vip, dal momento che il reality show permette di ottenere in breve tempo una visibilità pazzesca e di creare veri e proprio fandom, che spingono le reti ad affidare programmi e spazi televisivi anche ai più giovani, dotati di talento.

Proprio per questo, Antonella Fiordelisi vorrebbe partecipare al cast della sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, ma anche per mettersi in gioco e poter mostrare al pubblico un nuovo lato di sé, che va ben oltre quello della spadista e modella.

Mentre Adriana Volpe è stata confermata nel ruolo di opinionista, i nomi dei Vip sono ancora avvolti nel mistero. In collegamento con CasaChi, la Fiordelisi ha ammesso di aver detto ‘no a L’Isola dei Famosi nel 2017, poiché spaventata dall’eccessivo dimagrimento:“Il GF Vip? Quello sicuramente sarebbe un bel reality per me. Perché molte persone non mi conoscono bene, non conoscono ben i miei lati caratteriali. Attraverso i social non si può conoscere bene una persona. – ha concluso l’influencer – Poi con quel programma potrei essere conosciuta dal pubblico. Il mio ex con me? Oddio speriamo di no, pure lì no dai”.

Ora bisogna attendere ulteriori aggiornamenti per sapere se la candidatura della salernitana sarà accettata. Per quanto riguarda il suo ex, il rischio di poter condividere anche l’esperienza del GF per i due è quasi del tutto scongiurato, dal momento che Francesco Chiofalo potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne.

A cura di Annarita Parisi