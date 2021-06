Non sarà un weekend di sole e caldo quello in arrivo in Campania. Battuta d’arresto per le temperature estive che avevano già fatto capolino sulla regione.

A Napoli, le previsioni meteo per il prossimo weekend, quello di sabato 5 e domenica 6 gennaio, indicano infatti il ritorno della pioggia, soprattutto domenica.

Previsioni meteo weekend in Campania

Sabato e domenica si prevede tempo nuvoloso, qualche pioggia e anche un lieve calo delle temperature: scenderanno anche di 4-5 gradi rispetto ai valori, vicini ai 30 gradi, registrati negli ultimi giorni.

Sabato 5 giugno le previsioni parlano di tempo nuvoloso quasi per l’intera giornata. In qualche zona non è escluso che ci siano deboli precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 16 gradi. Si segnalano, infine, venti deboli, sia al mattino che nel pomeriggio.

Domenica 6 giugno invece la pioggia la farà da padrona, soprattutto dalle 13 in poi. Le temperature oscillano tra i 17 e i 26 gradi. Anche domenica si segnala la presenza di venti molto deboli per tutta la giornata.