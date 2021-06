A Pozzuoli è corsa al lotto per una vicenda che vede coinvolti un uomo e sua cognata. Entrambi organizzano appuntamento al buio e si ritrovano insieme in una stanza d’albergo a luci rosse.

Pozzuoli, organizza appuntamento al buio: ritrova sua cognata

Quello che doveva essere un momento di relax e di svago si è trasformato in un incubo. Siamo a Lucrino, Pozzuoli. Come racconta Edizionecaserta, il protagonista dell’episodio hot è un uomo sposato che, tramite un sito di incontri, ha organizzato un appuntamento “al buio” con un’altra donna. Dopo alcune conversazioni bollenti su internet, i due decidono di vedersi senza conoscere l’identità dell’altro. Quando però si ritrovano nel luogo dell’incontro, in un albergo a ore, l’amara sorpresa: sono cognati.

A quel punto il marito infedele ha cercato di persuadere la cognata a tenere la bocca chiusa e a non rivelare le sue tresche extraconiugali. La donna, però, che è invece single, non ne ha voluto sapere, e ha subito avvisato la sorella. E così quando il 45enne è rientrato a casa ha trovato le valigie fuori la porta. Inutili i tentativi di chiarimento. La moglie gli ha negato ogni comunicazione. Anzi: gli ha annunciato, tramite un legale, l’avvio delle pratiche per la separazione e il divorzio. La notizia si è immediatamente diffusa in paese e questi sono stati i numeri giocati: 7, le corna, 72, la meraviglia e 65, il pianto.