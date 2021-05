Sospiro di sollievo al San giuliano di Giugliano. Cala la pressione dovuta al Covid anche nel nosocomio di via Basile.

Da domani il reparto adibito ai pazienti affetti da Coronavirus sarà libero.

Giugliano, ospedale libero da Covid

I pazienti che erano ricoverati al San Giuliano erano ormai molto pochi negli ultimi giorni così tra dimissioni e qualche trasferimento al Santa Maria delle Grazie, il reparto potrà essere chiuso da domani.

Questo sta via via accadendo in numerosi ospedali d’Italia visto che la corsa del Covid sta rallentando sopratutto grazie alla campagna vaccinale che al momento in Campania ha raggiunto 3 milioni di abitanti.

Il San Giuliano in questi mesi di emergenza ha fatto la sua parte dedicando un intero reparto solo ai pazienti Covid che necessitava di un ricovero in terapia sub intensiva. Al momento dunque la fase critica è superata grazie appunto anche agli sforzi del personale sanitario giuglianese.

Intanto da domani partiranno anche le vaccinazioni ai maturandi in Campania.

Il presidente De Luca aveva annunciato la volontà di vaccinare gli studenti che si apprestano a sostenere l’esame di maturità e difatti sabato sera sono state aperte le prenotazioni per questa categoria che da domani sarà vaccinata.