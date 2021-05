Sono 233 i dipendenti italiani che lavorano all’interno dei 14 negozi Disney che rischiano di perdere il lavoro.

Questa mattina a Napoli, al Diseny Store di via Toledo, si sono radunati i 23 dipendenti dello storico negozio presente sul territorio da 21 anni per un presidio di protesta.

Chiude Disney store a Napoli

L’annuncio della chiusura era arrivato nei giorni scorsi e non riguarda soltanto il negozio napoletano: la Disney ha infatti comunicato di voler chiudere tutti i Disney Store in Italia per puntare su canali distributivi diversi, tra cui la vendita online.

Al presidio di questa mattina a Napoli hanno partecipato i dipendenti insieme ai figli. Il presidio rientra nella giornata di sciopero proclamata a livello nazionale dalle tre categorie di Cgil, Cisl e Uil.

I negozi abbasseranno le saracinesche entro il prossimo 30 settembre. Al momento lo store napoletano è chiuso e davanti alla saracinesca è stato apposto un cartello con la scritta “The End”, proprio a richiamare il cartello conclusivo dei film d’animazione che hanno reso la Disney un impero economico a livello mondiale. Durante il presidio è stata anche letta una lettera di commiato scritta dai lavoratori che, in tuta nera, hanno chiesto alla Disney di non portar loro via “sogni, lavoro e magia”.