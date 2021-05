Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva troviamo il Grande Fratello Vip 6, celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda da settembre su Canale 5.

Grande Fratello Vip, in arrivo nuovi opinionisti: chi sostituirà Pupo e Antonella Elia

In queste settimane gli autori del programma sono impegnati con la ricerca dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà ma intanto ci sono già le prime indiscrezioni sugli opinionisti di questa edizione. Sembra che Antonella Elia e Pupo non saranno nuovamente al fianco di Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda Pupo si tratta di una scelta personale del cantante, annunciata di persona nel corso di un’intervista al Quotidiano Nazionale: “A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022 sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare”.

Antonella Elia invece vorrebbe rivivere l’esperienza del GF, ma è stata ‘’radiata’’ dal ruolo di opinionista in seguito ad una serie di incredibili scivoloni che l’hanno vista protagonista durante i sei mesi della precedente edizione. Il più rilevante è indubbiamente quello riguardante la modella Samantha De Grenet.

In quell’occasione Antonella aveva sottolineato l’aumento di peso della ragazza ignorando, secondo sua stessa ammissione, che Samantha era ingrassata dopo il tumore. Le illazioni della Elia avevano costretto Alfonso Signorini a scusarsi per non aver interrotto il confronto. Nonostante le gaffe, Antonella sperava di essere riconfermata opinionista al punto da lanciare una frecciatina dal conduttore, dicendo: “Lo sfido a trovare un’opinionista migliore di me!’’

L’indiscrezione di Dagospia

A quanto pare la sfida è stata ben accolta da Signorini, che si è già messo all’opera per la ricerca dell’opinionista perfetta, e secondo quanto sostenuto da Dagospina, è altamente probabile che Alfonso scelga la bella Adriana Volpe, ex gieffina anche lei, pronta a tornare in casa Mediaset dopo l’avventura fallimentare su Tv8 (è attualmente conduttrice di Ogni Mattina, un morning show poco fortunato con solo una media dello 0,60% di share).

A cura di Annarita Parisi