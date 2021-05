Carolina Marconi, l’ex gieffina della quarta edizione del Grande Fratello era lontana dai riflettori da un po’. Negli ultimi anni ha cambiato strada, dedicandosi al mondo dell’abbigliamento, aprendo una boutique a Roma.

Oggi, l’annuncio della malattia su Instagram. A Carolina Marconi è stato diagnosticato un tumore al seno, per cui è già stata sottoposta ad un intervento di otto ore, per farsi asportare la mammella e ricostruire il seno.

Carolina Marconi: tumore al seno

“Il mio ultimo sole prima della chemio” ha scritto nel suo lungo post di spiegazioni. Per fare questo delicato annuncio ha scelto di utilizzare una sua immagine con indosso un abito bianco leggero che svolazza al vento ed il suo sguardo rivolto verso il mare che si agita contro gli scogli.

“Affronterò tutto con tranquillità, l’atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini. E il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!”. La diagnosi le è stata il 24 marzo, e nelle sue parole non ha cercato di nascondere lo spavento che la accompagna. Poi però, l’ex attrice di origini venezuelane ha deciso di non abbattersi e affrontare la malattia a testa alta e soprattutto con un sorriso stampato sul volto, nonostante tutto.

Prima di iniziare a metà giugno la chemio si è concessa un weekend di meritato relax ed ha scelto come location Formia, essendoci molto affezionata perché era il luogo dove passava l’estate da bambina.

Nel post in questione ha ringraziato tutti i fan che le hanno donato supporto e affetto e soprattutto la sua famiglia che non l’ha fatta sentire sola neanche un momento. Ha detto di sentirsi grata alla vita, perché nonostante tutte le difficoltà ha persone importanti al suo fianco, che non la abbandoneranno mai.

Questa attitudine positiva non è stata sufficiente a debellare alcuni brutti pensieri che in questi giorni l’hanno tormentata, ad esempio la perdita dei capelli e delle ciglia a cui andrà incontro. Eppure è stata in grado di trovare un risvolto positivo anche in questo, dicendo che potrà variare acconciatura ogni qual volta vorrà grazie alle parrucche. E per le ciglia? Ha sostenuto che quelle finte sono anche più belle. Insomma, ha dato un grande esempio di forza a tutti i suoi follower mostrando come non bisogna mai abbattersi, anche quando un problema sembra insormontabile.