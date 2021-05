Da due anni Gabriele Marchetti, 56 anni, non più muovere gli arti a causa dell’incidente avvenuto a “Ciao Darwin“, programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il concorrente è infatti rimasto tetraplegico dopo aver perso l’equilibrio e aver saltato da un rullo all’altro nel corso del gioco.

Concorrente paralizzato dopo una caduta a “Ciao Darwin”: quattro indagati

La Procura, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha chiuso le indagini nei confronti di due dirigenti di “Rti” (società del gruppo Mediaset) con l’accusa di lesioni gravissime e violazione delle leggi inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il pm Alessia Miele estende le stesse accuse ad altri due dirigenti, uno della società “Maxima” e l’altro della “Sdl 2005”, società che hanno partecipato alla produzione del programma. Sono dunque quattro gli indagati che rischiano di finire sotto processo.

“Nel mirino della procura i rischi di un gioco svolto in una vasca, sottostante i rulli, profonda un metro e nove centimetri con un fondo rigido, e il mancato addestramento di Marchetti per superare la prova”, scrive il quotidiano diretto da Luciano Fontana.

Sotto inchiesta ci sono Sandro Costa e Massimo Porta, dirigenti di Rti quando è avvenuto l’incidente. Al primo si contesta la mancanza delle necessarie misure di protezione e la completa valutazione dei rischi per Marchetti, il secondo è indagato perché non avrebbe fornito al concorrente uno specifico addestramento personale e le informazioni utili per valutare rischi e possibili danni.

Si aggiungono anche la dirigente della società “Sdl2005” Giuliana Giovannotti per il mancato accertamento sull’idoneità di Marchetti come concorrente per questa prova e il dirigente della società “Maxima” Massimiliano Martinelli accusato per una progettazione della struttura ritenuta non adeguata.