“Pur non ammettendolo chiaramente, ho intuito che lei aveva commesso qualcosa di grave nei riguardi della bambina Denise”. Sono le parole dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi trasmesse oggi in esclusiva a Domenica Live.

Il ragazzo ha parlato del rapporto che aveva con Jessica e dei sospetti sul rapimento di Denise Pipitone.

Denise, parla l’ex fidanzato di Jessica

“Prima di quella occasione non avevo mai chiesto a Jessica se lei avesse a che fare con la sparizione di Denise. Ma una volta lei mi disse: “Così come ho sofferto io, adesso soffrono gli altri” – dice l’ex compagno di Jessica -. Lei mi rispondeva in maniera evasiva quando glielo chiedevo. Ho avuto la sensazione netta che era stata lei a commettere quel gesto criminoso. In questa occasione ho capito che diceva bugie. Mi ribadiva che quando lei era fidanzata con me, la tenevo a freno e desisteva a commettere fesserie e diceva che quando l’avevo lasciata non riusciva più a tenersi a freno”.

