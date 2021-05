“Quanti soldi ci vogliono per cacciare a questo?”. E’ questa la frase pronunciata durante una commissione consiliare a Bacoli e riferita al sindaco Josi della Ragione.

C’è polemica in città ma il primo cittadino ha immediatamente risposto: “io non sono in vendita”.

Bacoli, frase contro il sindaco

La frase è stata pronunciata nel corso di un dialogo tra un consigliere comunale e un imprenditore: quest’ultimo, non accorgendosi di avere il microfono acceso, pronuncia la frase che scatena l’ilarità di alcuni dei partecipanti e che viene interpretata da della Ragione e dai suoi sostenitori come una manifestazione dell’intenzione di far cadere l’amministrazione comunale di Bacoli attraverso l’utilizzo di denaro.

“Apprendo in queste ore, con sconcerto, del tentativo messo in campo da gruppi di persone di voler far cadere l’amministrazione comunale di Bacoli attraverso l’utilizzo di denaro. In particolare, di voler “cacciare” il sindaco” scrive il primo cittadino sui social.

“È un fatto gravissimo, che si evidenzia da un video che circola sui social. E che fa presagire una possibile compravendita di consiglieri comunali. Un episodio intollerabile, inquietante”.

Poi continua: “Mi recherò stesso in giornata a rappresentare l’accaduto alle autorità competenti, affinché venga fatta immediata chiarezza”.

“Ma a me non interessa. Vado dritto per la stessa strada. Bacoli, perché i Campi Flegrei, perché Napoli, la sua provincia, la Campania e l’Italia tutta, meritano tutto l’amore possibile.

Ma sono convinto che nessuno tra quanti sposano i principi più nobili della legalità, e della giustizia sociale, possa essere ritenuto merce da acquistare al mercato. Chi lotta per questa terra, con le unghie e con i denti, non può è acquistabile. Bacoli ha bisogno, oggi più che mai, di donne e uomini liberi. Perché il sogno di un territorio che rinasce dalle sue ceneri, non è sul mercato. Per nulla al mondo.

Il sindaco di Bacoli non si compra. Io non ho prezzo. Io non sono in vendita” conclude Jose Gerardo della Ragione.