Sono 231 i nuovi positivi che si registrano a Giugliano. A fornire i dati è il sindaco Nicola Pirozzi, che ha pubblicato il bollettino settimanale sull’andamento dei contagi in città sulla sua pagina Facebook.

Giugliano, dati in miglioramento. Il sindaco: “Primi segnali positivi, ma pericolo è dietro l’angolo”

Le persone attualmente positive nella Terza città della Campania sono 446, 172 in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. I guariti, invece, sono 400. Nel bollettino non è riportato il dato relativo ai ricoveri, quindi attualmente non si conosce il numero di pazienti giuglianesi ospedalizzati.

“Il Piano vaccini va avanti e di conseguenza i primi segnali positivi, seppur ancora deboli, iniziano ad arrivare”, scrive Pirozzi in un post. “È chiaro che nessuno deve considerare il lieve miglioramento di questa settimana come l’uscita definitiva dal Covid-19 e quindi la fine della pandemia”. Poi il primo cittadino invita la comunità a continuare a rispettare le regole anti-covid: ” Il pericolo, come spesso ripeto, è sempre dietro l’angolo; quindi, cerchiamo di essere comunque responsabili e rispettiamo le norme anti-contagio in quanto il miglioramento della situazione dipende in larghissima parte dai nostri atteggiamenti quotidiani, dalle nostre azioni, dai nostri comportamenti”, conclude.