Morto Ciro Caccavale: da circa 40 anni re della focaccia nella zona dei baretti di Chiaia. L’uomo è morto nella notte a causa di un infarto, che non gli ha lasciato scampo.

Don Ciro era il proprietario dello storico locale La Focaccia in vico Belledonne, noto punto di ritrovo di giovani e giovanissimi a qualsiasi ora, soprattutto durante il weekend.

Morto Ciro Caccavallo, La focaccia

Quella di Don Ciro, come lo chiamavano tutti, è stata una corsa vana verso il pronto soccorso. A nulla infatti è valso l’intervento dei sanitari del 118, perché quel malore improvviso è stato più forte di tutto, al punto da portarsi via per sempre uno dei “pizzettari” più famosi di Napoli.

I funerali si celebreranno domani, sabato 15 maggio alla ore 17, nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia.

Le saracinesche abbassate, forse per la prima volta dopo 40 anni, lasciano tutti gli amanti del posto con l’amaro in bocca per questa morte improvvisa di un uomo così caro a tutti coloro che lo conoscevano.

La Focaccia più che un pizzetteria era un vero e proprio luogo d’incontro, una tappa fissa che abbracciava persone di varie età. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore su Facebook e sui social network. “Per la tua forza, per la tua onestà, esempio di grande lavoratore resterai per sempre nel mio cuore e di tutte le persone che ti hanno conosciuto” si legge sulle pagine social dell’attività che Don Ciro gestiva da circa 40 anni.

Mentre l’associazione “Quartieri Spagnoli 1536” scrive :

“Nella notte è scomparso il titolare della Focaccia di Vico Belledonne, per tutti ‘Don Ciro’: stroncato da un infarto. Don Ciro da 40 anni serviva gustose focacce, ha sfamato intere generazioni di napoletani. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.”