Intercettata dalla telecamere di Pomeriggio Cinque la giovane rom di 21 anni di Scalea che somiglia a Denise Pipitone, la bimba di 4 anni di Mazara del Vallo sparita nel nulla il primo settembre del 2004. Si chiamerebbe Denisa e sarebbe stata sentita lungamente dai Carabinieri.

Denise, parla la ragazza di Scalea che somiglia a Denise Pipitone

“Non sono io Denise Pipitone”, ha dichiarato la ragazza, spiegando di essere a conoscenza di tutta la vicenda che ha coinvolto la famiglia di Piera Maggio. Sarebbe disposta a sottoporsi comunque al test del DNA per fugare ogni dubbio. Poi specifica: “Però esce negativo, per come la vedo io è una perdita di tempo perché non sono io. Io sono nata in Romania il 4 maggio 2002 da genitori rumeni.

Sono cresciuta in Romania fino a 7 anni, nel 2009 sono venuta in Italia e ho iniziato la scuola qui”. Sulla sua vita racconta: “Ho una storia anche io abbastanza complicata alle spalle”, ma non si sarebbe mai aspettata di essere scambiata per Denise Pipitone: “Sono scioccata quanto voi”. Denisa sarebbe stata notata da una commerciante mentre passeggiava con degli amici anche loro di origine romena. Ieri sera i carabinieri l’hanno identificata e convocata in caserma.

