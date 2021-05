Si chiamava Diego Carpanese e aveva appena 6 anni il bimbo morto domenica scorsa dopo la colazione. Il bimbo ha avuto un forte mal di testa, per lui è scattato subito il ricovero in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Diego si sente male dopo colazione: muore a 6 anni

La tragedia si è consumata lo scorso 2 maggio a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Il bambino aveva appena finito colazione quando ha accusato un forte mal di testa. I genitori hanno immediatamente allertato il medico, che, vista la situazione, ha chiesto un’ambulanza.

Diego è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova. I medici hanno fatto il possibile e per 24 ore hanno tentato di tenerlo in vita, ma nella serata di lunedì il piccolo Diego è stato dichiarato clinicamente morto. Il bambino non aveva patologie pregresse ed era considerato clinicamente sano. A ucciderlo un’improvvisa emorragia cerebrale. Sotto choc i genitori e il fratellino Piero. I familiari hanno autorizzato l’espianto di organi.

Il loro piccolo vivrà in altri bambini che sono in attesa di un trapianto. I funerali si celebreranno sabato 8 maggio alle 10.30 nella parrocchia del Sacro Cuore. Mamma e papà hanno chiesto che non siano mandati fiori, ma donazioni alla Fondazione Città della Speranza. «Ti vedono correre all’ingresso della gioia del Paradiso, la tua mamma Lara, il tuo papà Silvio e il tuo amatissimo fratello», hanno scritto i genitori.

