Maxi-blitz della Polizia di Stato di Messina ai danni di due gruppi delinquenziali dediti al mercato della droga. Dalle prime luci dell’alba le forze dell’ordine stanno eseguendo decine di misure cautelari (39 arresti e 13 obblighi di firma) ai danni di altrettanti soggetti ritenuti apppartenenti a due distinte organizzazioni criminali.

Messina, blitz anti-droga: smantellate due organizzazioni criminali. Decine di arresti

Il quartiere messinese di Giostra negli ultimi anni era diventato tteatro di un aspro scontro, anche armato, tra i gruppi delinquenziali degli Arrigo e dei Bonanno per il controllo del territorio e del redditizio mercato della droga. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura messinese, hanno consentito di far luce su alcuni efferati ferimenti perpetrati in città, a colpi d’arma da fuoco, fra il 2016 ed il 2017, dimostrando come essi fossero riconducibili a contrasti tra compagini delinquenziali che cercavano di affermare il proprio controllo dell’attività di traffico e di spaccio minuto di sostanze stupefacenti nel popoloso quartiere di Giostra. Circa 350 poliziotti per eseguire gli arresti e i sequestri patrimoniali.

L’operazione, denominata “Market Place”, rappresenta la sintesi di un’articolata azione investigativa svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. L’indagine ha consentito di documentare l’attuale operatività di due distinte associazioni per delinquere capaci di movimentare grosse quantità di vari tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish e skunk). Le due consorterie criminali erano in grado anche di gestire una capillare distribuzione delle droghe, attraverso numerosi pusher, sia nell’area metropolitana della città dello stretto che in Provincia.

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, la visione delle immagini delle telecamere di osservazione, i tantissimi servizi dinamici sul territorio e gli innumerevoli riscontri all’attività di spaccio (oltre 1.000 gli episodi di cessione documentati) hanno, difatti, portato all’emersione di una vera e propria “centrale dello spaccio” localizzata nel plesso di case popolari di via Seminario Estivo. Ad avvalorare l’imponente quadro indiziario, si aggiungono le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Il provvedimento cautelare dispone la misura della custodia in carcere, quella degli arresti domiciliari e quella dell’obbligo di presentazione alla P.G. nonché il sequestro di immobili (appartamenti e garage-cantine), autoveicoli, motoveicoli e altre utilità economiche.

I nomi degli arrestati

I 28 arrestati in carcere

ARRIGO Paolo, nato a Messina il 08.03.1990

BONANNO Antonio, nato a Messina il 22.12.1982

BARBERA Gaetano, nato a Messina il 09/08/1970

ARRIGO Angelo, nato a Messina il 10.07.1988

STRACUZZI Vittorio, nato a Messina l’11.12.1986

ROSSANO Pasquale, detto “Lino” o “Pasqualino”

ROSSANO Stello, nato a Messina il 27.08.1998

TALAMO Marco, nato a Messina il 02.11.1997

STRACUZZI Girolamo, nato a Messina il 28.06.1983

BONANNO Giuseppe, nato a Messina il 30.08.1953

SLAVASH Gianluca, nato a Messina il 20.08.1989

STRACUZZI Antonino, nato a Messina il 07.02.1961

ARRIGO Antonino, inteso “scianchilla”, nato a Genova il 05.11.1973

PROSPERO Carmelo, nato a Messina il 29.03.1983

PULEO Davide, nato a Messina il 26.05.1987

ORLANDO Giosuè, nato a Messina il 10.05.1992

SEBENICO Eugenio nato a Messina il 25.12.1979

AGLIOLO QUARTALARO Marzia, nata a Sant’Agata Militello (ME) il 19.04.1982

ARDIZZONE Antonio, nato a Reggio Calabria il 28.08.1966

VINCI Veronica, nata a Messina il 10.08.1986

CANNAVÒ Filippo, nato a Messina il 04.04.1982

PIMPO Carlo, nato a Messina il 30.10.1981

ALTAVILLA Carlo, nato a Messina in data 02.11.1986

MARTINEZ Alessandro, nato a Messina il 25.04.1988

LA ROSA Pasquale, nato a Messina il 05.12.1978

AMANTE Carmelo, nato a Catania il 18.12.1976;

ROLLA Salvatore, nato a sant’Agata di Militello il 28.04.1967

ROLLA Simone, nato a Messina il 16.08.1996

Gli 11 arrestati ai domiciliari

ROSSANO Beatrice, nata a Messina il 10.12.1990

BARBERA Maria, nata a Messina il 19.10.1974

BRIGANDI Giuseppa, nata a Messina il 11.02.1952

ASSENZIO Concetta, nata a Messina il 27.01.1966

STRACUZZI Alessia, nata a Messina il 27.05.1992

ASSENZIO Ramona, nata a Messina il 05.10.1978

RAGONESE Alessandro, nato a Messina il 27.12.1974

VALENTI Manuela, nata a Messina il 27.02.1990

VINCI Luigi, nato a Messina il 20.07.1980

PUGLISI Edoardo, nato a Messina il 10.12.1975

VIOLA Natale, nato a Messina il 25.06.1973

I 13 con obbligo di firma

RUSSO Federico, nato a Catania il 07.11.1974

ATTARDI Maximilian Joachim nato a Koblenz (D), il 28.09.1998

BOMBACI Alessandro, nato a Messina il 06.11.1976

INGEMI Carmelino, nato a Messina il 29.11.1969

INGEMI Massimo, nato a Messina il 13.09.1976

GIANNINO Santo, nato a Messina il 17.07.1979

TRIMBOLI Marco, nato a Messina il 20.12.1982

MONTI Daniela nata a Messina il 30.11.1979

MINUTOLI Sandro, anato a Essen (D) il 28.03.1977

FAZIO Marco, nato a Messina il 26.12.1986

URBINO Alessandro Samuel nato a Messina il 19.02.1994

CARISTI Enrico, nato a Messina il 23.02.1994

PIZZI Santo, nato a Messina il 20.07.1986

continua a leggere su Teleclubitalia.it