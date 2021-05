Si chiamano “Appartamenti Letizia”. E sono una struttura ideale per trascorrere una vacanza in Cilento. Vantano una tradizione di ospitalità da due generazioni ma con l’occhio attento di chi ama viaggiare e conosce bene le esigenze di una famiglia.

Appartamenti Letizia, la vacanza in Cilento a misura di famiglia

“Abbiamo due bambini piccoli e per primi abbiamo soggiornato nei nostri appartamenti. Per questo, quando li abbiamo ristrutturati, abbiamo deciso di renderli quanto più comodi per le famiglie”, spiegano Carla e Giovanni, gestori di quattro unità immobiliari al centro di Casal Velino Marina, uno dei borghi più scelti dai genitori in Cilento. “Casal Velino offre alle famiglie ciò che è difficilissimo trovare: da un lato un paesino grazioso dove c’è tutto e dall’altro una enorme spiaggia di sabbia con fondali bassi, molto spesso o si è vicini al mare o al centro della città. A Casal Velino invece è possibile essere ad un metro dal centro e a dieci dalla spiaggia. I nostri appartamenti infatti sorgono di fronte al mare, proprio sulla piazzetta”.

Il Cilento vanta uno dei mari più belli d’Italia e la stessa Casal Velino è da più di dieci anni bandiera blu. L’altro grande vantaggio del piccolo centro cilentano è la posizione: “Chiunque vuole visitarlo – spiegano sempre Carla e Giovanni – può scegliere Casal Velino che di fatto è centrale rispetto a tutto, a due passi da Acciaroli, non distante da Palinuro e Camerota. La porta ideale anche per visitare il Cilento interno”.

Gli Appartamenti Letizia, questo il nome della struttura, sono pensati per dare una mano alle famiglie: “Non sono né grandi né piccoli e dispongono di tutto ciò che può servire, abbiamo una doccia extralarge per lavare comodamente due bimbi alla volta, culle, sedioloni, qualsiasi cosa possa servire, il nostro motto è “famiglie a mare”. Perché siamo convinti che la felicità sia una cosa semplice in riva al mare e che non c’è niente di più bello delle prime vacanze con i propri piccoli ma c’è bisogno di essere anche organizzati perché deve essere rilassante per tutti, proprio questo sul nostro sito oltre a tutte le informazioni abbiamo aggiunto anche una serie di consigli a misura di famiglie”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it