Continua a far discutere il bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. La conduttrice DAZN ha smentito un presunto flirt tra i due. Eppure le foto risalirebbero a dicembre, prima che la Leotta incontrasse Can Yaman, quindi in passato tra la Leotta e Friedkin potrebbe esserci stata una frequentazione.

Barbara d’Urso attacca Diletta Leotta: “Stai chiusa in casa”

A commentare la vicenda, durante l’ultima puntata di Domenica Live, è stata la conduttrice Barbara D’Urso che ha posto l’accento sulla reazione di Diletta, quell’errore di comunicazione che l’ha messa nelle condizioni di essere smentita. “Mia nonna ecc. ecc. e poi dopo due giorni escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i pararazzi. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa”, ha dichiarato la conduttrice facendo riferimento a uno dei passaggi contenuti nel post della Leotta.

Leggi altre notizie di Gossip >> informati qui

Il post al quale fa riferimento la conduttrice è quello pubblicato da Diletta la scorsa settimana quando aveva definito “giornalismo-spazzatura” i rumors nati a partire dalla presunta vicinanza a Ryan Friedkin, vicinanza poi confermata dalle foto pubblicate dal settimanale Oggi in un servizio uscito a poche ore dal post in cui Diletta aveva smentito quel flirt. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata”, aveva scritto la Leotta il giorno prima che fossero pubblicate le foto del suo bacio con Friedkin.

continua a leggere su Teleclubitalia.it