“Questa mattina insieme al presidente della Commissione Bicamerale Antimafia, il Sen. Nicola Morra, ho effettuato un sopralluogo presso la società agricola Egiziaca S.r.l., che opera in Giugliano in Campania provincia di Napoli.” – è quanto dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle, Nicola Grimaldi.

NICOLA MORRA A GIUGLIANO, L’INCONTRO CON IL DEPUTATO GRIMALDI

“Ho organizzato questo incontro con il Presidente Morra perché volevo rendermi conto in prima persona delle problematiche che stanno vivendo moltissimi imprenditori dell’agro campano e che da molte settimane mi contattano perché stremati dal verificarsi di continui episodi di furto a danno delle loro aziende: non solo fitofarmaci ed altri prodotti destinati alla concimazione dei terreni, ma anche macchinari pesanti come i trattori. Con la proprietaria dell’azienda agricola, Maria Pezone, abbiamo avuto modo di visitare la struttura, i terreni e le loro coltivazioni. Siamo stati raggiunti anche dal Sindaco del Comune di Giugliano (NA), dott. Nicola Pirozzi, dal vicesindaco, dott. Pasquale Mallardo, nonché dai Consiglieri Comunali e dal Capogruppo al Consiglio comunale del Movimento 5 stelle, i quali, raccolte le testimonianze rilasciate dai singoli imprenditori presenti all’incontro, hanno assunto l’impegno di allertare tutte le autorità del luogo, nonché di porre in essere le azioni necessarie per prevenire il verificarsi di ulteriori episodi criminosi.”

“All’esterno dell’azienda abbiamo notato l’esistenza di un campo rom abitato da famiglie con bambini, e situato proprio nelle adiacenze delle terre coltivate, dove si staglia anche una vera e propria discarica a cielo aperto, tra depositi di rifiuti abbandonati ed ammassati e residui di incendi divampati di recente.” – continua– “Uno scenario seriamente preoccupante che non lascia perplessità sulla entità del danno ambientale che ne deriva. Prima di concludere la visita, abbiamo raggiunto la Soc. Coop. Agricola Sole di Parete ed il presidente Antonio Maione, società che si occupa della produzione e dell’esportazione di fragole, vittima da molti anni di numerosi furti alcuni per un valore pari a centinaia di migliaia di euro.”

“Il Presidente Morra ha incontrato il Prefetto di Napoli, dott. Marco Valentini, che ha offerto piena disponibilità e nelle prossime settimane terrà un ciclo di audizioni, in commissione antimafia, sia con il capo della polizia che con quello dell’arma dei carabinieri per cercare una soluzione a questa vicenda che interessa tutta la Regione Campania. Non solo, sarà opportuno provvedere affinchè tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio siano dotate di nuovi strumenti e di nuove autovetture, ma soprattutto sia garantito l’incremento del personale per migliorare le attività di vigilanza e controllo sul territorio.”

“Colgo in fine l’occasione per ringraziare, il presidente della Coop Sole Maione, gli imprenditori Salvatore Ciardiello, Micillo Giuseppe, Francesco Pezone, Raffaele Pezone, Teodoro Talento, Maria Pezone e Agostino Ciardiello.” – conclude Grimaldi.

